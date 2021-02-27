لبنان

إطلاق نار في صور.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
27-02-2021 | 12:16
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولين على متن دراجة نارية أقدما على إطلاق النار من مسدس حربي في اتجاه اللبناني "ر. س. ص" مواليد 1989 في محلة الخراب في صور، مما أدى الى إصابته بـ 4 طلقات بقدمه اليسرى، وفرا الى جهة مجهولة.

ونقل المصاب الى مستشفى جبل عامل في صور. وعلى الفور حضرت عناصر من القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
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