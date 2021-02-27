لبنان

حشود في بكركي دعما لمواقف الراعي

Lebanon 24
27-02-2021 | 13:30
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المواطنين بدأوا يتقاطرون من مختلف المناطق الى الصرح البطريركي في بكركي، دعما لمواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الداعية الى الحياد وعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان.
 
وكان بدأ المؤيدون لمواقف البطريرك يتجمعون في جل الديب، استعدادا للانطلاق بمواكب سيارة للمشاركة في التجمع المركزي في ساحة بكركي مع التزام الاجراءات الوقائية التي يفرضها فيروس كورونا.

ويرفع المشاركون الأعلام اللبنانية وصورا للراعي، ويبثون عبر مكبرات الصوت أقواله الداعية الى الحياد والى عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.
 
 
 
 
 

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