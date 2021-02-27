إطلاق نار على سيارة ابن رئيس بلدية!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "خ.ر"، أقدم على إطلاق النار ليل أمس، في اتجاه سيارة "م.ر." وهو ابن رئيس بلدية القرقف الحالي، أثناء مروره على طريق عام بلدة القرقف- ببنين في عكار، من دون وقوع إصابات. وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.

على الفور، دهمت دورية من الجيش منزل مطلق النار في القرقف من دون العثور عليه، والتعقبات جارية في حقه، تمهيدا لتوقيفه.