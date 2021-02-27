حزب الله" يترقب خطاب الراعي.. فهل يتفهمه؟

يتعاطى "حزب الله" بحذر شديد في ما يتعلق بمواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لانه لا يرغب في الدخول في سجالات مع مرجعيات دينية مهما كلف الامر.حتى ان تعليق الامين العام لـ"حزب الله" في كلمته الاخيرة على فكرة التدويل او المؤتمر الدولي ، التي طرحها الراعي، جاءت بعدما كان احد النواب في كتلة التنمية والتحرير تحدث بها بطريقة او بأخرى، الامر الذي شكل مدخلا لنصرالله للتعليق على الفكرة بعموميتها لا على بكركي كمرجعية.وبحسب مصادر مطلعة فإن "الحزب، وبالرغم من كل الخلاف الذي يمكن وصفه بالاستراتيجي بين توجهاته وطروحات بكركي والتي لا يمكن ان تتقاطع حاليا، لكنه يتفهم منطلقات البطريرك الراعي تحديدا، ويرى انها نابعة من خوف جدي على الوجود".وترى المصادر "ان قراءة الحزب تقول ان الراعي يرى ان الحياد سيؤدي الى حل الازمة الاقتصادية في لبنان وبالتالي سيحد من هجرة المسيحيين الذين يبحثون عن الاستقرار بشكل اساسي".وتقول المصادر" ان الحزب لا يتفق ابدا مع الراعي في هذا التوجه ولا يرى ان الحياد ممكن اصلا، وان كان ممكنا لا يمكن ان يكون هو الحل للازمة".لكن المشكلة، وفق المصادر نفسها، "هي في استغلال البعض خطاب بكركي ما قد يؤدي الى تسييسه بالمعنى الضيق للكلمة ويتسبب بادخال البلد بشكل جدي في نقاشات عن الحياد والتدويل تنعكس انقساما جديدا غير محمود".وترى المصادر "ان الحزب يترقب خطاب الراعي اليوم، ليرى ما هي المقاربة التي سيتحدث بها في القضايا الخلافية".