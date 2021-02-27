قاسم هاشم لـ"لبنان ٢٤": كلمة البطريرك الماروني اليوم ستحدد مسار الأمور

علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لـ"لبنان ٢٤" على التحرك الشعبي الذي سيحصل اليوم في بكركي قائلا انه "من حق اي مرجعية او شخصية او طرف التعبير عن رأيه ومواقفه في القضايا المطروحة بالطريقة التي يراها مناسبة، لكن الخوف الاساسي هو ان يؤدي اي تحرك في لبنان في هذه اللحظة الحساسة الى زيادة الشرخ والانقسام بين اللبنانيين".ولفت الى "ان مسار تحرك اليوم، وتحديدا كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ستكون مفصلية في تحديد نتائج التحرك، وما اذا كان سيزيد الانقسام ام سيقارب القضايا الحساسة بطريقة تساهم في الجمع بين اللبنانيين".