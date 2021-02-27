لبنان

موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية مدار بحث في وزارة الدفاع

Lebanon 24
27-02-2021 | 13:14
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عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اجتماعاً للبحث في موازنات الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا يرافقه العميد عامر الميس، والعميد إلياس البيسري ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه المقدم وسيم منذر، والعميد سعيد فواز ممثلاً المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه العقيد المهندس عصام طقوش، كما شارك في اجتماع العميد فارس فارس والعميد يوسف الخوري حنا.
المجتمعون عرضوا لموازنات الأجهزة الأمنية والعسكرية وتم البحث بالمواد المتعلقة بها، وجرى الاتفاق على وضع عدد من الاقتراحات حول التعديلات في بعض المواد في موازنة العام 2021.
 
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