مدير مستشفى مصاب بكورونا

أفادت "الوكالة الوطنية" بأن مدير مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا- عكار، الدكتور محمد خضرين أصيب بفيروس كورونا، ويتابع العلاج في منزله ووضعه الصحي المستقر.



