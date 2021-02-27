لبنان

مدير مستشفى مصاب بكورونا

Lebanon 24
27-02-2021 | 12:54
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أفادت "الوكالة الوطنية" بأن مدير مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا- عكار، الدكتور محمد خضرين أصيب بفيروس كورونا، ويتابع العلاج في منزله ووضعه الصحي المستقر.
 

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