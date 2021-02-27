سفارة لبنان في بروكسل أطلقت موقعها الجديد وبوابة القنصلية الإلكترونيين

أطلقت سفارة لبنان في بروكسل، موقعها الإلكتروني الجديد www.ambassadeliban.be وبوابة "القنصلية الإلكترونية" (E-Consulaire) ضمن إطار الجهود المبذولة لرقمنة العمل القنصلي وتلبية تطلعات المغتربين اللبنانيين وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وفق منظومة الحكومة الالكترونية e gov.

ويعد هذا المشروع سابقة فريدة من نوعها على مستوى البعثات في الخارج بحيث بات بإمكان المغتربين اللبنانيين في بلجيكا واللوكسمبورغ تقديم معاملاتهم وتحميل مستنداتهم إلكترونيا عبر المنصة وإتمام بعض المعاملات القنصلية إلكترونيا ودون الحاجة للانتقال الى السفارة، خاصة في خضم جائحة كورونا وتوفيرا للمسافات.

كما ويمكنهم أخذ المواعيد إلكترونيا للمعاملات القنصلية الأخرى مع إمكان تعديلها وإلغائها، كما سيتم تفعيل خاصية الدفع المسبق عبر الإنترنت، والتسجيل على المنصة الالكترونية يساهم في التواصل بين اللبنانيين وسفارتهم والحصول على النشرة الاخبارية للبعثة.

ويحتوي الموقع منصة للطلاب وفرص العمل.