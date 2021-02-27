لبنان

سفارة لبنان في بروكسل أطلقت موقعها الجديد وبوابة القنصلية الإلكترونيين

Lebanon 24
27-02-2021 | 13:55
A-
A+
Doc-P-797925-637500310168264703.jpg
Doc-P-797925-637500310168264703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت سفارة لبنان في بروكسل، موقعها الإلكتروني الجديد www.ambassadeliban.be وبوابة "القنصلية الإلكترونية" (E-Consulaire) ضمن إطار الجهود المبذولة لرقمنة العمل القنصلي وتلبية تطلعات المغتربين اللبنانيين وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وفق منظومة الحكومة الالكترونية e gov.

ويعد هذا المشروع سابقة فريدة من نوعها على مستوى البعثات في الخارج بحيث بات بإمكان المغتربين اللبنانيين في بلجيكا واللوكسمبورغ تقديم معاملاتهم وتحميل مستنداتهم إلكترونيا عبر المنصة وإتمام بعض المعاملات القنصلية إلكترونيا ودون الحاجة للانتقال الى السفارة، خاصة في خضم جائحة كورونا وتوفيرا للمسافات.

كما ويمكنهم أخذ المواعيد إلكترونيا للمعاملات القنصلية الأخرى مع إمكان تعديلها وإلغائها، كما سيتم تفعيل خاصية الدفع المسبق عبر الإنترنت، والتسجيل على المنصة الالكترونية يساهم في التواصل بين اللبنانيين وسفارتهم والحصول على النشرة الاخبارية للبعثة.

ويحتوي الموقع منصة للطلاب وفرص العمل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:36 | 2021-02-27
19:37 | 2021-02-27
19:35 | 2021-02-27
19:32 | 2021-02-27
19:28 | 2021-02-27
19:02 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website