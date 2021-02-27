الجيش: خرقان جويان من قبل طائرات إسرائيلية

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 26 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 11:10 ولغاية الساعة 35:21، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.



تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".