شريم: هل يكون لقاء بكركي اليوم لرفع الخطوط الحمراء عن كل من ساهم في نهب أموال الشعب؟

اختصر البطريرك الراعي بنفسه المرحلة الراهنة بقوله امس انه اضطر الى القيام بمبادرته بعدما "تعطلت لغة الحوار بين اللبنانيين".
فهل يكون اللقاء اليوم مناسبة للمّ الشمل ولرفع الخطوط الحمر عن كل من ساهم في نهب اموال الشعب والدولة ووصول البلد الى ما وصل اليه؟
— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) February 27, 2021
اختصر البطريرك الراعي بنفسه المرحلة الراهنة بقوله امس انه اضطر الى القيام بمبادرته بعدما "تعطلت لغة الحوار بين اللبنانيين".
فهل يكون اللقاء اليوم مناسبة للمّ الشمل ولرفع الخطوط الحمر عن كل من ساهم في نهب اموال الشعب والدولة ووصول البلد الى ما وصل اليه؟