شريم: هل يكون لقاء بكركي اليوم لرفع الخطوط الحمراء عن كل من ساهم في نهب أموال الشعب؟

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم عبر حسابها على "تويتر": "اختصر البطريرك الراعي بنفسه المرحلة الراهنة بقوله أمس أنه اضطر الى القيام بمبادرته، بعدما تعطلت لغة الحوار بين اللبنانيين".

وأضافت: "فهل يكون اللقاء اليوم مناسبة للم الشمل ولرفع الخطوط الحمراء عن كل من ساهم في نهب أموال الشعب والدولة ووصول البلد الى ما وصل اليه".