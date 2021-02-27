لبنان

قنبلة داخل سيارة تثير الرعب في البداوي

Lebanon 24
27-02-2021 | 14:56
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أفادت معلومات عن وجود قنبلة داخل سيارة في المنكوبين- البداوي، وقد سارعت عناصر من قوى الأمن الداخلي والجنايات الى المحلة للبدء بالتحقيقات.
 
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