الفرزلي ينبه: أخبار مفبركة تهدف لزرع الفتنة

غرّد نائب رئيس المجلس النواب إيلي فرزلي على حسابه عبر"تويتر"، كاتِباً: "يتم التداول على صفحات التواصل الإجتماعي بتغريدات بإسمي الشخصي، مسيئة إلى بعض الشخصيات والفعاليات".



ودعا فرزلي، الجميع للتنبه إلى "مثل هكذا أخبار مفبركة، تهدف لزرع الفتنة والشقاق".