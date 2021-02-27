لبنان

الفرزلي ينبه: أخبار مفبركة تهدف لزرع الفتنة

Lebanon 24
27-02-2021 | 15:06
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غرّد نائب رئيس المجلس النواب إيلي فرزلي على حسابه عبر"تويتر"، كاتِباً: "يتم التداول على صفحات التواصل الإجتماعي بتغريدات بإسمي الشخصي، مسيئة إلى بعض الشخصيات والفعاليات".

ودعا فرزلي، الجميع للتنبه إلى "مثل هكذا أخبار مفبركة، تهدف لزرع الفتنة والشقاق".
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