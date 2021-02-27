لبنان

المرصد القانوني: ندعم كل قاض ينحاز الى تطبيق القوانين بأحكامه

Lebanon 24
27-02-2021 | 15:26
A-
A+
Doc-P-797955-637500365162458468.jpg
Doc-P-797955-637500365162458468.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني)، إجتماعا طارئا، أصدرت على أثره بيانا اعتبرت فيه أن "الإنجاز الذي تحقق بالأمس من خلال قرار قاضي الأمور المستعجلة الذي أوقف تنفيذ القرار الجائر لإدارة الجامعة الأميركية في بيروت، يصب في مصلحة إعادة إطلاق الحركة الطالبية في لبنان، تمهيدا لتحقيق التغيير المرتجى في الوطن".

وتابع: "توخيا للموضوعية، يشيد المرصد القانوني بالقاضية ماري كريستين عيد التي عكست بقرارها صورة مشرقة تؤكد إستقلالية القضاء اللبناني، مثبتة أن كل ما يحتاجه الوطن هو قضاة أحرار الضمير، ينحازون إلى دولة القانون حيث تطبق أحكام القوانين على الجميع، بما يحفظ الحقوق مهما كانت حجم الضغوط وصفةالمتخاصمين".

وأشار الى أن "المرصد سيحافظ على العهد الذي قطعه مع الناس بفضح كل قاض فاسد، مؤكدا مرة جديدة أن القاضي الفاسد سيتم فضحه علانية وسترفع صوره في الساحات، وفي الوقت نفسه سيشيد المرصد القانوني بكل قاض يصدر أحكامه منحازا إلى تطبيق القوانين، مكافحا للفساد ومنتصرا للشعب اللبناني الذي يحكم بإسمه".

وختم: "في هذه المناسبة يؤكد المرصد القانوني دعوته المفتوحة للمجموعات القانونية كافة العاملة في مجال مكافحة الفساد، والتي يشهد تاريخها على النزاهة للتواصل من أجل إطلاق إئتلاف وطني جامع تحقيقا للنهضة المجتمعية وضرب منظومة الفساد تمهيدا لإقتلاع الفساد والفاسدين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:36 | 2021-02-27
19:37 | 2021-02-27
19:35 | 2021-02-27
19:32 | 2021-02-27
19:28 | 2021-02-27
19:02 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website