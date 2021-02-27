لبنان

"مريم" خرجت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
27-02-2021 | 15:34
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:

"تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- مريم عمر حنبلي (مواليد عام 2002، فلسطينية)

الّتي غادرت بتاريخ 22/2/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة صبرا-بيروت ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 858473/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
 
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