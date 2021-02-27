"مريم" خرجت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:"تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- مريم عمر حنبلي (مواليد عام 2002، فلسطينية)الّتي غادرت بتاريخ 22/2/2021 منزل ذويها الكائن في محلّة صبرا-بيروت ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 858473/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".