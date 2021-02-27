حادث سير على أوتوستراد طرابلس بإتجاه بيروت (فيديو وصور)

وقع حادث سير، عصر اليوم السبت، على اوتوستراد طرابلس عند نقطة البالما بإتجاه بيروت، وسط معلومات عن سقوط جرحى، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".



وقد هرعت فرق الاسعاف في الجمعية الطبية الى المكان لنقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج.