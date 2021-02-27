لبنان

فادي سعد: مع بكركي من أجل حماية لبنان الرسالة

Lebanon 24
27-02-2021 | 18:12
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر":
"أمس، اليوم وغدا مع حياد لبنان وصولا إلى بناء الجمهورية القوية. مع بكركي من أجل حماية لبنان الرسالة، مع بكركي من أجل لبنان العيش المشترك، لبنان دولة القانون والمؤسسات".

وأرفق التغريدة بهاشتاغ #لكل_احتلال_بطريرك. وصورة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عليها عبارة "من البترون معك" و#بكركي_ما_بتتهدد.
 
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