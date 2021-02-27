فادي سعد: مع بكركي من أجل حماية لبنان الرسالة

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر":"أمس، اليوم وغدا مع حياد لبنان وصولا إلى بناء الجمهورية القوية. مع بكركي من أجل حماية لبنان الرسالة، مع بكركي من أجل لبنان العيش المشترك، لبنان دولة القانون والمؤسسات".وأرفق التغريدة بهاشتاغ #لكل_احتلال_بطريرك. وصورة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي عليها عبارة "من البترون معك" و#بكركي_ما_بتتهدد.