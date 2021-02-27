لبنان

جثة مجهولة الهوية في راس النبع... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-02-2021 | 18:18
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة
البـلاغ التالـي:
بتاريخ 26-02-2021 عُثر في محلة رأس النبع-شارع عمر بن خطاب على جثة مجهولة الهوية لرجل ملقى بجانب الطريق، وهو في العقد الثامن من العمر تقريباً، طوله حوالي /175/ سنتم، نحيف البنية، حنطي البشرة، أصلع الرّأس وذو لحية شيباء خفيفة، ويرتدي سروالاً لون رمادي و"جاكيت" لون أسود.
 جرى نقل الجثة إلى مستشفى المقاصد في بيروت، وقد عُثِر بحوزته على بطاقة مواعيد عائدة لإحدى الجمعيّات مدوّن عليها الاسم أحمد علي مهنا مواليد عام 1950. 
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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