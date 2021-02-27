لبنان

الدفعة الثالثة من “فايزر” وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
27-02-2021 | 18:31
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وصلت الدفعة الثالثة من لقاح فايزر من بروكسل إلى بيروت على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط وتتضمّن 41300 جرعة
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وصول الدفعة الثالثة من لقاح فايزر من بروكسل إلى بيروت على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط وتتضمّن 41300 جرعة سيتمّ توزيعها على المستشفيات والمراكز المعتمدة
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لقاح

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