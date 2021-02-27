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لبنان
كم سجل عداد كورونا اليوم؟
Lebanon 24
27-02-2021
|
18:46
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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