نديم الجميل: بكركي اليوم ردتنا الى أيام النضال النظيف

غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر":

"بكركي اليوم ردتنا الى أيام النضال النظيف، حيث القضية العليا ومصلحة لبنان تعلوان فوق كل الخلافات السياسة الضيقة. اليوم المواجهة بين خطين، لبنان وحياده واستقراره ام الارهاب والدمار. عل هذا اليوم يكون حجر الاساس لانطلاقة جديدة تجمع السياديين تحت عباءة سيد الصرح".