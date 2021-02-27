الحواط: مجد لبنان أعطي لبكركي

غرد النائب زياد الحواط عبر "تويتر": "مجد لبنان أعطي لبكركي. ومجد صناعة التاريخ أعطي للبطريرك في المحطات الكبرى: من الحويك عام 1920، إلى صفير عام 2005 وصولا إلى الراعي عام 2021. رسمت بكركي درب الخلاص. لبنان الجديد آت بحياده الايجابي الناشط ودولته الواحدة وجيشة الواحد. هكذا يعلمنا التاريخ".