معوض: خطاب الراعي خريطة طريق واضحة لإنقاذ لبنان

غرد رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر": "خطاب البطريرك الراعي يشكل خريطة طريق واضحة لإنقاذ لبنان. لا خلاص للبنان الا عبر الحياد الذي ينقذنا من صراعات المحاور وعبر عقد مؤتمر دولي لحماية الكيان والدستور. تحرير الدولة أولا من كل سلاح خارج الشرعية وتحريرها من منظومة الفساد. هكذا نستعيد لبنان. هكذا نصنع التغيير".وأضاف: "هكذا نستعيد الاستقرار والنمو وكرامتنا الوطنية".