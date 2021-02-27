لبنان

من هي الشركات الخاصة التي حصلت على إذن التفاوض على اللقاح؟ (صورة)

Lebanon 24
27-02-2021 | 20:36
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نشرت وزارة الصحة لائحة بأسماء الشركات الخاصة التي حصلت على إذن التفاوض مع شركات تصنيع اللقاح العالمية. وجاءت اللائحة على الشكل التالي: 
 
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