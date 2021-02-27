لبنان

كان بانتظار سجين للخروج من السجن لاطلاق النار عليه... فكانت له استقصاء الشمال بالمرصاد

Lebanon 24
27-02-2021 | 20:52
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تمكنت بعد ظهر اليوم دورية من مفرزة استقصاء الشمال من توقيف احد الاشخاص امام سجن القبة في طرابلس بعد الاشتباه به.

وقد اشتبهت الدورية بالاخير اثناء تحركه بشكل مريب امام مدخل سجن القبة، حيث اقتربت منه لسؤاله عن اسمه، حيث بادر الى اطلاق النار من مسدس باتجاه الدورية، التي تمكنت من السيطرة عليه من دون وقوع اصابات.

وقد تبين ان الموقوف كان بحالة تعاطي مخدرات، حيث اعترف بالتحقيق انه كان بانتظار احد السجناء المقرر خروجهم اليوم ، ليقوم برد الثأر اليه واطلاق النار باتجاهه، الا أنه تبيّن ان السجين المذكور تبين لن ينهي حكمه قبل الاسبوع المقبل.

وقد تم تحويل الموقوف على التحقيق.
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