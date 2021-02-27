لبنان

لقاء الأحد الثقافي زار يمق: تصرف المحافظ معيب وغير قانوني

Lebanon 24
27-02-2021 | 21:02
A-
A+
Doc-P-798052-637500566424330594.jpg
Doc-P-798052-637500566424330594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من لقاء الأحد الثقافي ضم الدكاترة: أحمد العلمي، سابا زريق، لامع ميقاتي، انطوان منسى، ماجد درويش، العميد عبدالله ضاهر وباسم بخاش (عضو المجلس البلدي). واوضح الوفد خلال اللقاء "ان زيارته هي زيارة تضامن ودعم لرئيس البلدية، بعد ان تعرض للإساءة من قبل محافظ الشمال رمزي نهرا". واستنكر الوفد "التصرف غير اللائق من المحافظ بحق الدكتور يمق الذي يمثل طرابلس بكل اطيافها ومكوناتها السياسية والدينية والاجتماعية والاهلية على اعتبار انه منتخب من الشعب". وأكد ان" تصرف المحافظ غير قانوني وبإمكان رئيس البلدية رفع دعوى جزائية عليه بموجب قانون العقوبات".

من جهته، رحب يمق بالوفد، مؤكدا حرصه على "مصالح اهل المدينة وكرامتهم"، وتطرق ل "الصعوبات والمشاكل التي تعترض العمل البلدي في ظل الأزمات التي تعصف بالبلد واللامركزية الإدارية والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والوزارات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:53 | 2021-02-28
11:49 | 2021-02-28
11:45 | 2021-02-28
11:44 | 2021-02-28
11:40 | 2021-02-28
11:00 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website