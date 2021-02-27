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لبنان
لقاء الأحد الثقافي زار يمق: تصرف المحافظ معيب وغير قانوني
Lebanon 24
27-02-2021
|
21:02
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من لقاء الأحد الثقافي ضم الدكاترة: أحمد العلمي، سابا زريق، لامع ميقاتي، انطوان منسى، ماجد درويش، العميد عبدالله ضاهر وباسم بخاش (عضو المجلس البلدي). واوضح الوفد خلال اللقاء "ان زيارته هي زيارة تضامن ودعم لرئيس البلدية، بعد ان تعرض للإساءة من قبل محافظ الشمال رمزي نهرا". واستنكر الوفد "التصرف غير اللائق من المحافظ بحق الدكتور يمق الذي يمثل طرابلس بكل اطيافها ومكوناتها السياسية والدينية والاجتماعية والاهلية على اعتبار انه منتخب من الشعب". وأكد ان" تصرف المحافظ غير قانوني وبإمكان رئيس البلدية رفع دعوى جزائية عليه بموجب قانون العقوبات".
من جهته، رحب يمق بالوفد، مؤكدا حرصه على "مصالح اهل المدينة وكرامتهم"، وتطرق ل "الصعوبات والمشاكل التي تعترض العمل البلدي في ظل الأزمات التي تعصف بالبلد واللامركزية الإدارية والاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والوزارات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا".
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