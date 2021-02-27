لليوم الثاني على التوالي.. الأهالي يلقون القبض على سارق في طرابلس

تمكن عدد من الأهالي في القبة - طرابلس من القاء القبض على احد الاشخاص اثناء قيامه بسرقة هاتف خليوي ومسدس حربي من داخل إحدى الشقق ، حيث تم توقيفه وهو بحالة سكر ظاهرة.



وقد سُلّم بعدها لدورية من مخابرات الجيش اللبناني لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.