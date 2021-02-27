لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. الأهالي يلقون القبض على سارق في طرابلس

Lebanon 24
27-02-2021 | 21:12
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تمكن عدد من الأهالي في القبة - طرابلس من القاء القبض على احد الاشخاص اثناء قيامه بسرقة هاتف خليوي ومسدس حربي من داخل إحدى الشقق ، حيث تم توقيفه وهو بحالة سكر ظاهرة.

وقد سُلّم بعدها لدورية من مخابرات الجيش اللبناني لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.
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