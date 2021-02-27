لبنان

هل فعلاً حمل الاليزيه باسيل مسؤولية عرقلة الحكومة؟

Lebanon 24
27-02-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-798055-637500589547606578.jpeg
Doc-P-798055-637500589547606578.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت الصحافية رندة تقي الدين عن مصادر قصر الإليزيه قولها أن "على جبران باسيل أن يقوم بما يلزم لإتاحة تشكيل الحكومة.
وأشارت تقي الدين في حديث للـLBCI الى ان الرئاسة الفرنسية وضعت كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطار التطابق مع رؤية فرنسا للبنان السيد، غير أن المؤتمر الدولي لا يقدم جوابًا واضحًا للأزمة اللبنانية.
في المقابل، نفى مصدر رسمي فرنسي لـ"صوت كل لبنان" اتهام الادارة الفرنسية النائب جبران باسيل بعرقلة تشكيل الحكومة، فإستغرب المصدر الكلام، لافتا الى أن الاليزيه لا يعبّر عن موقفه بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب، كما انه لا يخاطب اي جهة عبر مصادر مكتومة، بل مباشرة او عبر السفيرة في بيروت، من دون الحاجة الى وسيط. 
ونبّه من مغبة التداول بمعطيات مغلوطة نقلا عن الرئاسة الفرنسية، مشيرا الى ان ما صرحت به السيدة تقي الدين لا يعكس الموقف الرسمي الفرنسي، ويتنافى مع التواصل الحاصل مع المسؤولين اللبنانيين على مستويي الكي دورسيه والاليزيه والسفارة في بيروت، ويُعقّد المسعى الباحث عن حل حكومي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:53 | 2021-02-28
11:49 | 2021-02-28
11:45 | 2021-02-28
11:44 | 2021-02-28
11:40 | 2021-02-28
11:00 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website