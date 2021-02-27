هل فعلاً حمل الاليزيه باسيل مسؤولية عرقلة الحكومة؟

نقلت الصحافية رندة تقي الدين عن مصادر قصر الإليزيه قولها أن "على جبران باسيل أن يقوم بما يلزم لإتاحة تشكيل الحكومة.وأشارت تقي الدين في حديث للـLBCI الى ان الرئاسة الفرنسية وضعت كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطار التطابق مع رؤية فرنسا للبنان السيد، غير أن المؤتمر الدولي لا يقدم جوابًا واضحًا للأزمة اللبنانية.في المقابل، نفى مصدر رسمي فرنسي لـ"صوت كل لبنان" اتهام الادارة الفرنسية النائب جبران باسيل بعرقلة تشكيل الحكومة، فإستغرب المصدر الكلام، لافتا الى أن الاليزيه لا يعبّر عن موقفه بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب، كما انه لا يخاطب اي جهة عبر مصادر مكتومة، بل مباشرة او عبر السفيرة في بيروت، من دون الحاجة الى وسيط.ونبّه من مغبة التداول بمعطيات مغلوطة نقلا عن الرئاسة الفرنسية، مشيرا الى ان ما صرحت به السيدة تقي الدين لا يعكس الموقف الرسمي الفرنسي، ويتنافى مع التواصل الحاصل مع المسؤولين اللبنانيين على مستويي الكي دورسيه والاليزيه والسفارة في بيروت، ويُعقّد المسعى الباحث عن حل حكومي.