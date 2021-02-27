19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الأحرار: البطريركية تواجه بجرأة يفتقدها كثيرون
Lebanon 24
27-02-2021
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد حزب الوطنيين الأحرار أن "البطريركية ليست فقط مارونية، فهي وطنية وحرة وسيادية، وتواجه بجرأة يفتقدها الكثيرون".
مواضيع ذات صلة
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
28/02/2021 11:58:13
28/02/2021 11:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا غابت الـLbc عن حدث بكركي؟
Lebanon 24
لماذا غابت الـLbc عن حدث بكركي؟
28/02/2021 11:58:13
28/02/2021 11:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بكركي جمَعَت ورسالة الراعي أصابت.. "أنقذوا لبنان"
Lebanon 24
بكركي جمَعَت ورسالة الراعي أصابت.. "أنقذوا لبنان"
28/02/2021 11:58:13
28/02/2021 11:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: مفاوضات تشكيل الحكومة مجمّدة.. وتصعيد نوعي لبكركي في سبت "الحشد الشعبي"
Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: مفاوضات تشكيل الحكومة مجمّدة.. وتصعيد نوعي لبكركي في سبت "الحشد الشعبي"
28/02/2021 11:58:13
28/02/2021 11:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الوطنيين الأحرار
بكركي
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
Lebanon 24
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
14:44 | 2021-02-27
27/02/2021 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
18:05 | 2021-02-27
27/02/2021 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
12:00 | 2021-02-27
27/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
15:32 | 2021-02-27
27/02/2021 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
08:57 | 2021-02-28
28/02/2021 08:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:53 | 2021-02-28
الطقس سيتحول.. الأمطار عائدة والحرارة دون معدلاتها الموسمية
11:49 | 2021-02-28
البطريرك الراعي: الحياد يمكّن لبنان من تجنب الأحلاف والنزاعات والحروب
11:45 | 2021-02-28
"الخارجية": لتوخي الدقّة لدى تناول مواضيع تخص الديبلوماسيين
11:44 | 2021-02-28
شقيقه توفي قبل شهر في بيروت.. طبيب لبناني في اسبانيا ينضم لقافلة ضحايا كورونا ونعي من نقيب الأطباء
11:40 | 2021-02-28
يروّجان المخدّرات في أحياء صيدا القديمة والرميلة.. هكذا وقعا في قبضة قوى الأمن
11:00 | 2021-02-28
وزارة الصحة تؤكد: لا حملات تلقيح إستثنائية
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
28/02/2021 11:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
28/02/2021 11:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
28/02/2021 11:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact