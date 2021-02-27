لبنان

الأحرار: البطريركية تواجه بجرأة يفتقدها كثيرون

Lebanon 24
27-02-2021 | 23:17
A-
A+
Doc-P-798080-637500647758160195.jpeg
Doc-P-798080-637500647758160195.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد حزب الوطنيين الأحرار أن "البطريركية ليست فقط مارونية، فهي وطنية وحرة وسيادية، وتواجه بجرأة يفتقدها الكثيرون".
مواضيع ذات صلة
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
lebanon 24
28/02/2021 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا غابت الـLbc عن حدث بكركي؟
lebanon 24
28/02/2021 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بكركي جمَعَت ورسالة الراعي أصابت.. "أنقذوا لبنان"
lebanon 24
28/02/2021 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: مفاوضات تشكيل الحكومة مجمّدة.. وتصعيد نوعي لبكركي في سبت "الحشد الشعبي"
lebanon 24
28/02/2021 11:58:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الوطنيين الأحرار

بكركي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:53 | 2021-02-28
11:49 | 2021-02-28
11:45 | 2021-02-28
11:44 | 2021-02-28
11:40 | 2021-02-28
11:00 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website