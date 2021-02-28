لبنان

"التيار" بين طروحات الراعي والتحالف مع "حزب الله"

Lebanon 24
28-02-2021 | 06:40
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كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط": في خضم الاصطفاف المسيحي الحاصل في لبنان خلف مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، يحاول "التيار الوطني الحر" إمساك العصا من الوسط في محاولة لعدم الخروج عن تحالفه مع "حزب الله"، الذي أعلن صراحة رفضه طروحات الراعي، تحديداً تلك المتعلقة بالحياد وعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، وبين موقع "التيار" كحزب أساسي في البيئة المسيحية، وبالتالي فإن خروجه عن هذا الاصطفاف قد يؤدي لانعكاسات سلبية عليه.
 
 
ومع هذا الانقسام الذي ظهر جلياً في مواقف الأطراف في الأيام الأخيرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد مسؤولو "التيار" أن لا خلاف بينهم وبين الراعي، إضافة إلى لقاءات نواب من كتلته النيابية مع الراعي في الأسبوعين الأخيرين، من دون أن يعلن مواقف واضحة لا من طرح الراعي ولا من موقف "حزب الله" الذي شن هجوماً على دعوة البطريرك، كما أن "التيار" لم يسجل دعوة، وإن غير حزبية، لمناصريه للمشاركة في التحرك الذي نظم أمس دعماً للراعي.
 
وأمس عاد "التيار" وأعلن رفضه ما وصفه بـ"التشويش" على علاقته مع بكركي، وأكد أنه منفتح على النقاش في أي اقتراح طرحه الراعي، رافضاً في الوقت عينه "إقحام لبنان في سياسة المحاور والتزامه محور لبنان دون غيره وتحييده عن أي صراع".
 
 
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المصدر: كارولين عاكوم - الشرق الأوسط
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