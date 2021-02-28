لبنان

التحقيق بانفجار المرفأ.. القاضي بيطار لن ينطلق من "نقطة الصفر"!

Lebanon 24
28-02-2021 | 06:51
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كتب يوسف دياب في صحيفة "الأنباء" الكويتية: يستكمل المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، درس الملف والتحقيقات التي أجراها سلفه القاضي فادي صوان على مدى ستة أشهر، وأفادت مصادر قضائية مواكبة للتحقيق لـ"الأنباء" بأن بيطار "يحتاج إلى أسبوعين إضافيين للانتهاء من دراسة الملف ووضع استراتيجيته للتحقيق الذي سيبدأه مع الأشخاص الذين سيستدعيهم للاستجواب، وسيضع لائحة بأسمائهم".

وأكدت المصادر أن القاضي بيطار "لن ينطلق من نقطة الصفر كما يتردد، بل يستأنف عمله من المرحلة التي انتهى إليها القاضي صوان، والمعلومات التي راكمها الأخير على مدى ستة أشهر".

ويترقب اللبنانيون، لاسيما أهالي ضحايا انفجار المرفأ، كيفية تعاطي القاضي بيطار مع ادعاء زميله صوان على رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وأوضحت المصادر القضائية أن المحقق العدلي "سيطبق القانون والاجتهاد القانوني في هذا المجال".
 
 
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المصدر: يوسف دياب - الأنباء الكويتية
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