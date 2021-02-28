لبنان

بلدة عكارية تحت رحمة "كورونا".. والوضع خرج عن السيطرة (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2021 | 07:40
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دعا الممُرض في خليّة أزمة تكريت في الجومة - عكار، سامر رستم، جميع أهالي البلدة إلى "ضرورة الإلتزام بالوقاية الصحية والتدابير والسلامة خصوصاً بعد أن إرتفعت عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 48 حالة".
 
وأكّد أن "جميع المصابين يحتاجون إلى أجهزة أوكسجين ولم يتبقّ في المركز الطبي في البلدة إلا واحدةٍ فقط"، موضحاً أنّ "بعض المستشفيات ليست لديها القدرة الكافية على إستقبال المصابين بعد أن إمتلأت الغرف".

واشار إلى أن "كلّ من يعمل على إجراء الفحص تأتي النتيجة إيجابية وأن الوضع يسوء تدريجياً مع الوقت"، مطالباً أهالي البلدة بـ"ضرورة الوقوف جنباً إلى جنب للتخلّص من هذا الوباء الذي يفتك بالبلدة". 
 
 
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