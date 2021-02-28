لبنان

"الخارجية" تدين الإعتداء على السعودية: انتهاك للقوانين الدولية!

Lebanon 24
28-02-2021 | 09:36
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 دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الاعتداء الصاروخي الباليستي والمسيّرات على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنها في العاصمة الرياض"، كما استنكرت "أي استهداف للمدنيين الأبرياء"، واعتبرت هذا الاعتداء "انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحرّم التعرّض للمدنيين".

وأعلنت الوزارة شجبها أي اعتداء على "سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة"، معربة عن "كامل تضامنها معها بوجه محاولات تهديد سلامتها واستقرارها وأمنها".
 
وكان "التحالف العربي في اليمن" أعلن، صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ "باليستي" أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) باتجاه العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة "مفخّخة" أطلقها "الحوثيون" باتجاه المملكة.
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