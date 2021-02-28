لبنان

ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2021 | 10:48
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بعد كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس السبت في بكركي امام الحشود الداعمة لمواقفه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه ميشال حايك خلال إطلالته عبر الـ mtv في سهرة رأس السنة ذكر فيه من بين التوقعات التي أطلقها ان الطريق تنشق بين الضاحية وبكركي والحركة المكوكية تسابق التطورات، مشيراً إلى ان البطريرك الراعي هو المحور .

 

وقال حايك ان إحدى عظات الراعي ستفجر الأرض.

#ميشال_حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين #الضاحية و #بكركي#lebanon24 pic.twitter.com/1Ncuz14uzo

 
 

وكان الراعي قد قال في كلمته أمس: لا يوجد جيشان او جيوش في دولة واحدة، لا تسكتوا عن الفساد، لا تسكتوا عن سلب أموالكم لا تسكتوا عن فشل الطبقة السياسية، لا تسكتوا عن فوضى التحقيق بجريمة المرفأ لاتسكتوا عن تسييس القضاء لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي.

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