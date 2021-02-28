لبنان

"الخارجية": لتوخي الدقّة لدى تناول مواضيع تخص الديبلوماسيين

Lebanon 24
28-02-2021 | 11:45
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بياناً علّقت فيه على ما صدر في أحد الحوارات على شاشة محطّة تلفزيونية بحقّ سفيرة سويسرا في لبنان، مونيكا شموتز كيرغوتس، وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ودعت الوزارة "وسائل الإعلام الى توخي الدقة لدى تناول مواضيع تخص الديبلوماسيين والى عدم التطاول والتهجم على سفراء وممثلي الدول والمنظمات المعتمدين لدى لبنان خلال قيامهم بواجبهم الدبلوماسي خاصة بالنسبة لما تم تداوله عن سفيرة سويسرا التي تقوم بنشاطاتها الدبلوماسية بكل احترام من اجل تعزيز وتقوية علاقات بلادها بلبنان، وهي تمثل ايضاً دولة صديقة للبنان، تربطه علاقات تاريخية من التعاون والاحترام المتبادل معها".
 
وشددت الوزارة على "اهمية التقيد بالاصول والاعراف في ما يخص علاقات لبنان الدبلوماسية، في هذه الظروف التي يحتاج فيها لبنان الى دعم المجتمع الدولي ومؤازرته".
 
وأكّدت الوزارة "حرصها على حسن تطبيق  المعاهدات الدبلوماسية والأصول الاعراف ذات الصلة"، مذكّرة "بما نصت عليه تلك المعاهدات لجهة ضرورة التحفظ وعدم الدخول في سجالات داخلية، والتزام الأصول في حصر التواصل عبر القنوات الرسمية".
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