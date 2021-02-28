لبنان

شقيقه توفي قبل شهر في بيروت.. طبيب لبناني في اسبانيا ينضم لقافلة ضحايا كورونا ونعي من نقيب الأطباء

Lebanon 24
28-02-2021 | 11:44
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صدر عن نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف بيانا جاء فيه : قلما يمر يوم من دون استشهاد احد العاملين الصحيين في معركة المواجهة المؤلمة ضد وباء كورونا.  هذا قدرنا، أن نبذل أرواحنا، في لبنان وفي بلاد الاغتراب، حفاظا على صحة المواطنين‏ ودفاعًا عن حياتهم.

 

أضاف: بالأمس فقدت بلدة الدوير في الجنوب الطبيب علي عقيل قانصو بعدما أصيب بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله.

 

واليوم ينضم طبيب لبناني جديد من البلدة نفسها، الدكتور عامر محمد رمال، 56 عاما، الذي عمل في إسبانيا لأكثر من ‏ثلاثة عقود، وفارق الحياة في إحدى مستشفياتها ‏بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقد توفي شقيقه اسماعيل بنفس الفيروس في إحدى مستشفيات بيروت منذ شهر تقريبا.

 

وختم بالقول: لهم الرحمة ولنا البقاء والعزاء والأمل بمساعدة المواطنين على تلقيح‏ ‏ما يزيد عن 75% منهم في اسرع وقت ممكن لنتمكن من تحقيق المناعة المجتمعية.

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