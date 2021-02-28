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لبنان
البطريرك الراعي: الحياد يمكّن لبنان من تجنب الأحلاف والنزاعات والحروب
Lebanon 24
28-02-2021
|
11:49
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أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الأحد، أنّ "الحياد يمكّن لبنان من تجنب الأحلاف والنزاعات والحروب إقليمياً ودولياً، ويمكنه من أن يحصن سيادته الداخلية والخارجية بقواه العسكرية الذاتية".
وقال إنّ "الذين احتشدوا أمس في بكركي لدعم المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، بسبب عجز الجماعة السياسية عندنا عن اللقاء والتفاهم والحوار وتشخيص المرض الذي شل الدولة بمؤسساتها الدستورية وخزينتها واقتصادها وماليتها، فتفككت أوصالها، ووقع الشعب الضحية جوعا وفقرا وبطالة وقهرا وحرمانا".
وأضاف: "كان لا بدّ للمجتمع اللبناني الراقي والمستنير من أن يشخص هو بنفسه أسباب هذا الإنهيار وطرق معالجته، بالإستناد إلى ثلاثة: وثيقة الوفاق الوطني والدستور وميثاق العيش معا، استعدادا لهذا المؤتمر".
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