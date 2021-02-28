البطريرك الراعي: الحياد يمكّن لبنان من تجنب الأحلاف والنزاعات والحروب

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الأحد، أنّ "الحياد يمكّن لبنان من تجنب الأحلاف والنزاعات والحروب إقليمياً ودولياً، ويمكنه من أن يحصن سيادته الداخلية والخارجية بقواه العسكرية الذاتية".وقال إنّ "الذين احتشدوا أمس في بكركي لدعم المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، بسبب عجز الجماعة السياسية عندنا عن اللقاء والتفاهم والحوار وتشخيص المرض الذي شل الدولة بمؤسساتها الدستورية وخزينتها واقتصادها وماليتها، فتفككت أوصالها، ووقع الشعب الضحية جوعا وفقرا وبطالة وقهرا وحرمانا".