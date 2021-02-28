نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص "PCR" لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 25 و26 شباط الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 29 حالة إيجابية.وجاءت نتائج 25/2/2021 كالاتي:رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (ست حالات إيجابية)رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)وجاءت نتائج 26/2/2021 كالاتي:رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة دمشق: شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)