لبنان

خلاف عائلي يودي بحياة فتاة

Lebanon 24
28-02-2021 | 12:17
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توفيت المواطنة" د. ز."  متأثرة بجروحها، جراء إصابتها بطلق ناري منتصف ليل أمس في بلدة إيعات بعد خلاف بين أفراد العائلة الواحدة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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ايعات

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