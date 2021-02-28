توقيف أشخاص في محلتي حي السلم والليلكي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 28 / 2 /2021 في محلتي حي السلم والليلكي، كلاً من: (ع.ب)، (م.أ)، (ر.ع) و(ط.غ) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها، وقد ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات ومبلغاً من المال.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.