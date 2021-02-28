16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حسن عز الدين: للتفاهم على حكومة قادرة وفاعلة
Lebanon 24
28-02-2021
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين، خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" أمام ضريح إمام بلدة الحلوسية عباس محمد صادق حرب، أن "الواقع مأزوم، لذا على الجميع التفاهم على حكومة قادرة وفاعلة ومنتجة وموثوق بها، تبصر النور بأسرع وقت، وإلا لن تسير عجلة حل الأزمات وتجاوز الواقع".
وقال: "سماحة الشيخ عباس واحد من العلماء الأدلاء إلى الطريق والصراط المستقيم والحق والعدل، فهو من طينة هذا التراب العاملي، ومن طينة المستضعفين والفقراء والمحرومين، ومن طينة عباد الله الصالحين المؤمنين المخلصين والثابتين. بدأ جهاده وحركته وعمله من المسجد، وكان يأتي إليه في الفجر والظهر والمغرب ولو كان فردا لوحده، وأهل بلدته أعلم بصفاته، لأنهم عايشوه وعاشوا معه، وعرفوه عن قرب، وفي تلك المرحلة لا يعرف الشيخ عباس سوى أمر واحد، ألا وهو التكليف والحكم الشرعي، الذي كان يلتزمه وينفذه ولو كانت له أثمان. لم يخف في الله لومة لائم، وانطلق بثقافة الحكم الشرعي، وفي تلك المرحلة أي في السبعينيات، كانت المواجهة بين الفكر اليساري وتبعاته، وبداية الحركة الإسلامية والمواجهة والدفاع عن العقيدة والمبدأ والدين والرسالة والحكم الشرعي، لذلك كانت هذه الثقافة التي أرساها، ثقافة بناء الشخصية، التي منذ تلك اللحظة، ما زالت ثابتة وقائمة في سياق المواجهة".
واعتبر أن "انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة، معجزة إلهية، لأنها خارج إطار المعادلات المادية والتحليلات السياسية وميزان القوى والمعادلات التي كانت مرسومة آنذاك، فكان الشيخ عباس رحمه الله أول من انتصر لهذه الثورة لحظة انتصارها، وانتمى لنهج الإسلام المحمدي الأصيل الذي أكده وثبته الإمام الخميني، الذي أزاح الغبار عن هذا الدين والإسلام ويقود الناس والجماهير للثورة ومواجهة الظالمين، وليس كما كانوا يقولون الدين أفيون الشعوب".
وختم: "حمل الشيخ عباس أمانة المقاومة، وكان عنوانا ورمزا لها. كان بعمامته المجاهدة أول الذين عملوا في الليل والنهار، ومع الشباب والمجاهدين، فكان بيته مقرا لهؤلاء الشباب، ومأوى لهؤلاء الذين كانوا يترصدون العدو ويلاحقونه من موقع إلى تلة إلى واد، فكان واحدا من المقاومين، وكان أحد المجاهدين في سبيل الله الذي استطاع أن يكون الصوت المدوي في وجه العدو الإسرائيلي المحتل".
بعد ذلك، أقيم مجلس عزاء حسيني.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
فنان لبناني يُعلن حمل زوجته وهي شقيقة إعلامية شهيرة.. هكذا زف الخبر
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن حمل زوجته وهي شقيقة إعلامية شهيرة.. هكذا زف الخبر
09:00 | 2021-02-28
28/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
10:48 | 2021-02-28
28/02/2021 10:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
08:57 | 2021-02-28
28/02/2021 08:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قصص عن عفاف "القوّادة"... و"الحكومة كلها عفاف"
Lebanon 24
قصص عن عفاف "القوّادة"... و"الحكومة كلها عفاف"
08:00 | 2021-02-28
28/02/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا قرأ حزب الله خطاب البطريرك الماروني في سبت الحشد
Lebanon 24
هكذا قرأ حزب الله خطاب البطريرك الماروني في سبت الحشد
10:00 | 2021-02-28
28/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:00 | 2021-02-28
اشكال واطلاق نار في ضهر العين.. والسبب "أفضلية مرور"
20:54 | 2021-02-28
مجهول يرمي قنبلة في مجدليا - زغرتا
20:45 | 2021-02-28
حملة نظافة في سوق صيدا التجاري عشية فتحه
20:01 | 2021-02-28
قرار بتمديد تعليق الجلسات في المحاكم لغاية 8 آذار
19:51 | 2021-02-28
بعد انتشاره.. "قوى الأمن" تكشف حقيقة فيديو قيل أنه لإشكال بالخندق الغميق
19:47 | 2021-02-28
بسبب المازوت.. حادث مروّع على أوتوستراد البالما (صور)
فيديو
"يوفنتوس" يسقط بفخّ التعادل أمام "فيرونا" في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"يوفنتوس" يسقط بفخّ التعادل أمام "فيرونا" في الدوري الإيطالي (فيديو)
18:00 | 2021-02-28
28/02/2021 21:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة عمرو دياب تكشف انها على علاقة بشاب عشريني (فيديو)
Lebanon 24
طليقة عمرو دياب تكشف انها على علاقة بشاب عشريني (فيديو)
18:00 | 2021-02-28
28/02/2021 21:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهد لحظة التهام ثقب أسود نجما هائلا.. هذا ما ينتجه الانفجار العظيم (فيديو)
Lebanon 24
شاهد لحظة التهام ثقب أسود نجما هائلا.. هذا ما ينتجه الانفجار العظيم (فيديو)
15:00 | 2021-02-28
28/02/2021 21:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact