قبل إعادة فتح الأنشطة التجارية الاثنين.. بلدية جبيل تتخذ هذا القرار

حرصاً على السّلامة العامّة بعد قرار حكومة تصريف الأعمال إعادة فتح الأنشطة التجارية في البلاد اعتبارا من مطلع آذار، أي غداً الاثنين، سيعمد تجّار مدينة جبيل لإجراء فحوص PCR لهم ولموظفيهم تحت إشراف بلديّة جبيل ومواكبة شرطتها، وذلك للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، على أمل أن تأتي النتائج جميعها سلبيّة، وان تعود الحركة التجاريّة في المدينة إلى نشاطها.كما ستقوم دوريات من الشرطة البلديّة بمراقبة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعممة بهذا الخصوص، وبصورة مستمرّة.