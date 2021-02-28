لبنان

الطبش: بكركي لسان حال اللبنانيين

Lebanon 24
28-02-2021 | 12:52
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 غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "قالت بكركي كلمتها أمس، وكانت لسان حال اللبنانيين، المطالبين بتطبيق الدستور، المناضلين في سبيل الحفاظ على لبنان الكيان، العاملين لتحييد لبنان عن صراعات المحاور، المنتفضين من أجل عيش كريم، المؤمنين بدولة سيادية لها جيش واحد وقضاء مستقل، العاملين على إنقاذ لبنان من سلطة تتجه به الى الجحيم. طروحات تلتقي مع مقررات الحوار الوطني الذي عقد في 2006 وحصل حوله إجماع، في مسألة الحدود، السلاح، وتطبيق القرارات الدولية، وغيرها من الملفات الأساسية. فهل صعب على اللبنانيين أن يحيدوا أنفسهم عن صراعات الغير، ويتفقوا على ما اتفقوا عليه منذ سنوات قليلة؟
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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