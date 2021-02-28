لبنان

الشهيد رامي الكعكي... اللي خلف ما مات

Lebanon 24
28-02-2021 | 13:05
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 بعد ان استشهد الاطفائي "رامي الكعكي" في انفجار الرابع من اب، علم انه وزوجته كانا بانتظار مولودهما، الذي فتح اليوم عيناه للحياة.
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