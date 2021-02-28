لبنان

فرعون: انتفض ضمير لبنان ليقطع طريق الجحيم

Lebanon 24
28-02-2021 | 13:10
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غرد الوزير السابق ميشال فرعون على "تويتر": "انتفض ضمير لبنان ليفتح طريق الخلاص ويقطع طريق الجحيم على من وعدنا به خدمة لمصالحه. معا من أجل حماية لبنان من مشوهي صورته وخاطفي الحرية وكرامة الانسان".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميشال فرعون

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