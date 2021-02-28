فرعون: انتفض ضمير لبنان ليقطع طريق الجحيم

غرد الوزير السابق ميشال فرعون على "تويتر": "انتفض ضمير لبنان ليفتح طريق الخلاص ويقطع طريق الجحيم على من وعدنا به خدمة لمصالحه. معا من أجل حماية لبنان من مشوهي صورته وخاطفي الحرية وكرامة الانسان".