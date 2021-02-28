اللقاح ينطلق غدا في بنت جبيل

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في تصريح، أنه "بعد اعتماد مستشفى بنت جبيل الحكومي كمركز للتلقيح، تبلغنا من الجهات المختصة ومن رئيس مجلس إدارة المستشفى، أنه ابتداء من صباح يوم غد سيتم تلقيح المواطنين في قرى قضاء بنت جبيل المسجلين في المنصة وحسب الاجراءات والتدابير المعتمدة من وزارة الصحة".وأضاف: "نأمل من أهلنا الكرام تسجيل أسمائهم وحفظ دورهم عملا بالارشادات والتوجيهات الصادرة".