الجيش: خرقان جويان معاديان في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 27 /2 /2021 اعتبارا من الساعة 25:10 ولغاية تاريخ 28 /2 /2021 الساعة 40:1 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".