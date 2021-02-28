لبنان

الجيش: تنقل بين القواعد الجوية

Lebanon 24
28-02-2021 | 13:29
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتواريخ 2،1،و4 / 3 /2021 اعتبارا من الساعة 05:18 ولغاية الساعة 00:24 بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، القليعات، رياق وحامات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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