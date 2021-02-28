الخازن: الراعي متمسك بالقرارات الدولية

شدد النائب فريد هيكل الخازن في حديث تلفزيوني أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي متمسك بمطلب تنفيذ القرارات الدولية وتسليح الجيش".



وأضاف: "لا يوجد أي ارتياب في بكركي من تسمية الأمور بأسمائها".