لبنان

الخازن: الراعي متمسك بالقرارات الدولية

Lebanon 24
28-02-2021 | 13:32
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شدد النائب فريد هيكل الخازن في حديث تلفزيوني أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي متمسك بمطلب تنفيذ القرارات الدولية وتسليح الجيش".

وأضاف: "لا يوجد أي ارتياب في بكركي من تسمية الأمور بأسمائها".
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فريد الخازن

الراعي

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