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لبنان
كاريتاس... هيئة جديدة لاقليم الكورة
Lebanon 24
28-02-2021
|
14:09
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أعلنت رابطة كاريتاس لبنان في بيان، أنه "بعد استشارة السلطة الكنسية المحلية من خلال أصحاب السيادة الأساقفة، تم إصدار مرسوم بتعيين هيئة مكتب إقليم الكورة لثلاث سنوات، وهم: الرئيس المحامي جورج يعقوب الطحان، نائب الرئيس الدكتور جورج إبراهيم حداد، أمين السر كميل دعاس الشاعر، أمين الصندوق فوزي ميشال غانم، المرشد الروحي الخوري جوزيف الياس أنطون، المستشارة الدكتورة زينة يوسف طوق، والأعضاء جويل شحاده الحاج عبيد وزينة الياس أيوب وجورج بولس ضو وإدمان الياس مخايل حبيب أبي غصن ومي عفيف بطرس وأمينة أمين سليمان اوهبه وطنوس جميل ابي جبرايل، مسؤول الشبيبة جورج الياس فاضل، المساعدة الاجتماعية رنده بشارة ضاهر".
وشكرت الرابطة للهيئة السابقة الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي قامت بها، وتمنت للهيئة الجديدة "الخير والتعاون المخلص مع جميع المعنيين وتفعيل النشاط في سبيل خدمة المحتاج".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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