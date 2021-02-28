حريق في الزهراني

وقع حريق في أحد محال بيع قوارير الغاز في منطقة العاقبيه، مفرق بلدة البيسارية في الزهراني، ما ادى الى انفجار عدد من قوارير الغاز، ويعمل الدفاع المدني على اخماد الحريق.