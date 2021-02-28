لبنان

حريق في الزهراني

Lebanon 24
28-02-2021 | 14:11
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وقع حريق في أحد محال بيع قوارير الغاز في منطقة العاقبيه، مفرق بلدة البيسارية في الزهراني، ما ادى الى انفجار عدد من قوارير الغاز، ويعمل الدفاع المدني على اخماد الحريق.
 
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